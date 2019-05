Inter, Icardi in A accetterebbe solo la Juve. E Dzeko resta alla finestra

© foto di Insidefoto/Image Sport

Anche se l'Inter potrebbe accontentarsi di 70-80 miioni per la cessione di Mauro Icardi - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, non sono comunque tanti i club che possono permettersi una cifra simile. L’Atletico è un interlocutore reale, che ha bisogno di rifarsi il look in attacco vista la partenza certa di Griezmann. Madrid è una città che andrebbe bene a Icardi, anche se il suo desiderio è quello di restare in Italia. E qui torniamo al nodo cruciale, perché in Italia c’è solo un club che può permettersi Mauro e che l’argentino accetterebbe: la Juventus.

Dzeko alla finestra - Indipendentemente da Icardi, comunque, l’Inter prenderà un nuovo numero 9 che sarà Edin Dzeko, il preferito di Conte sin dai tempi del Chelsea. L’accordo col giocatore c’è già, resta da trovare l’intesa con la Roma per il cartellino, impossibile da raggiungere finché i giallorossi non avranno il d.s. nuovo. Poi una volta ceduto Icardi l’Inter cercherà un altro big in attacco.