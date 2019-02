© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi ha deciso di proseguire da separato in casa. Niente scuse ai compagni di squadra, niente chiarimenti: nonostante le parole distensive della moglie/agente in tv, l'attaccante argentino ha deciso di andare avanti per la propria strada. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nel caso in cui l'Inter non dovesse rendergli la fascia da capitano, lui continuerebbe a restare fuori dal campo. Dall'altra parte i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di tornare sui propri passi. Una situazione che difficilmente si sbloccherà a breve e che potrebbe facilitare la cessione estiva come probabilmente si augura la stessa Wanda Nara.