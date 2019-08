Inter, Icardi tra promesse e certezze. Permanenza quanto mai vicina

© foto di Insidefoto/Image Sport

Lukaku, Lautaro, Sanchez, Politano e… Icardi. E se fosse davvero questo, infine, il quintetto offensivo dell’Inter di Conte? Detto che per l’arrivo di Alexis dal Manchester continua a regnare pieno e sano ottimismo (Inter e Manchester sono ancora un pelo distanti sull’ingaggio da garantire al Nino), la volontà di Mauro negli ultimi mesi non è mai cambiata e perciò è lecito, da qui al prossimo 2 settembre (con deadline alle 19.00), aspettarsi sorprese. L’ex capitano nerazzurro, constatato che la Juventus è al momento impossibilitata a formulare l’offerta giusta per portarlo a Torino e mantenere così la parola data mesi or sono, continua a lanciare segnali chiari in merito al suo futuro. In linea con la comunicazione social della moglie e procuratrice Wanda Nara, in perfetta sintonia con quanto trapelato dall’entourage: restare a Milano e giocarsi tutte le sue carte ogni giorno, sperare in un cambio di idee dalla società, penetrare nella testa di Conte con la serietà, l’attaccamento incondizionato e il sudore in allenamento. Pregare, in ultima istanza, affinché presto il suo allenatore possa necessitare di lui in campo. Inutilmente Napoli, Roma e Monaco ci hanno provato. Sebbene con soldi veri, offerte importanti e chiamate insistenti rivolte alla showgirl. Niente da fare. Il serpente non lo smuovi, resta lì in attesa di colpire ancora, con quelle sfumature che da anni lo contraddistinguono (pure in Europa) come uno dei predatori più pericolosi. Il mercato è liquido tanto quanto il calcio stesso e, per questa ragione, bisognerà attendere settembre per l’eventuale certezza di vedere il nuovo 7 ancora in nerazzurro. Certezza che, al netto di una Juve bloccata, non è mai stata messa in discussione.