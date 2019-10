© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Negli studi di Sky Sport si comincia a ragionare sul mercato di gennaio, viste anche le dichiarazioni di Antonio Conte nel postpartita del match contro il Parma. Per il centrocampo Arturo Vidal piace più di Ivan Rakitic, ma il cileno al momento non è considerato sul mercato dai catalani. Il club blaugrana è interessato a Milan Skriniar e Lautaro Martinez, ma sul fonte interista non hanno intenzione di avviare nessun tipo di discorso in quest'ottica. Per quanto riguarda la difesa, Jan Vertonghen è un'idea se l'Inter dovesse pensare ad un innesto in quel reparto a gennaio, ma il centrocampo è il reparto in cui la dirigenza vorrebbe intervenire.