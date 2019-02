Inter, ieri al colloquio con Icardi c'erano Spalletti e tre dirigenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ricostruisce la vicenda Icardi e spiega che al centravanti argentino la clamorosa decisione della società è stata comunicata circa un quarto d'ora prima del tweet. Dopo la rifinitura mattutina tenuta ad Appiano, l'allenatore Luciano Spalletti ha raggiunto Marotta, Ausilio e Gardini. Successivamente, è stato convocato l'ex capitano al quale è stato spiegato che non sarebbe più stato il capitano della squadra per le continue esternazioni televisive della moglie sul contratto, sul tecnico e sui compagni, una situazione che per l'Inter era diventata ingestibile.

Maurito ha provato a discolparsi dicendo di non sapere neppure quello che dice la moglie a 'Tiki taka', ma ciò non è bastato per rovesciare una scelta che già era stata presa. Subito dopo è stato convocato Samir Handanovic per comunicargli che sarebbe stato lui il nuovo capitano.