© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che ieri il ds dell'Inter, Piero Ausilio, era a Bergamo per vedere Atalanta-Fiorentina. Nel mirino Duvan Zapata, centravanti della Dea, ma anche gli esterni di fascia Timothy Castagne e Robin Gosens. Poi Federico Chiesa che sarebbe il primo obiettivo per l'esterno in caso di una cifra non impossibile richiesta dai Viola.