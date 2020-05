Inter, il Barcellona accelera per Lautaro: ancora da capire le intenzioni dei Toro

Il Barcellona ha come primo obiettivo per la prossima stagione, e questa non è certo una novità, ma nei prossimi giorni, entro la fine del mese, i blaugrana puntano a provare a chiudere. L'offerta al giocatore, da 10 milioni di euro, è di fatto già stata accettata dai suoi agenti ma resta da capire se e quanto l'argentino forzerà la mano per l'addio. Al momento l'Inter ha rifiutato una parte cash da 80 milioni di euro, chiedendone 90, ai quali poi dovranno essere aggiunte una o due contropartite, ma non Vidal, visto che il cileno verrà trattato a parte.