Inter, il Barcellona avvia i contatti con gli agenti di Lautaro Martinez

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Si intensifica il pressing del Barcellona per Lautaro Martinez. Stando a quanto riportato da AS quest'oggi, il numero dieci dell'Inter sarebbe ritenuto dal club catalano il giocatore ideale per raccogliere l'eredità di Luis Suarez al centro dell'attacco. Per questo motivi l'ex Racing viene monitorato costantemente e la dirigenza avrebbe già contattato gli agenti dell'attaccante in vista della prossima estate.