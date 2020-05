Inter, il Barcellona vuole anche Skriniar e propone uno scambio con Umtiti

Il Barcellona vorrebbe anche Milan Skriniar oltre a Lautaro Martinez, considerando il difensore interista perfetto per i piani futuri del club. L'Inter non ha nessuna intenzione di lasciar partire il centrale che comunque valuta non meno di 75 milioni di euro. I catalani potrebbero inserire Umtiti come contropartita, che però viene valutato 50 milioni e dunque non coprirebbe eventualmente l'intero affare senza scordare il fatto che si tratta di un difensore mancino e dunque con caratteristiche diverse rispetto allo slovacco.