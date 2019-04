© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

In attesa di capire se e quanto potrà operare sul mercato, il Chelsea valuta le alternative per il proprio futuro. Al momento, i Blues non potrebbero operare in entrata, ma confidano nell'accoglimento del ricorso presentato contro la decisione della FIFA. Di conseguenza, vagliano le alternative a Gonzalo Higuain: il Pipita, soprattutto in caso di separazione da Maurizio Sarri, potrebbe fare le valigie. Al suo posto, secondo il Daily Express, i londinesi guardano in Italia: piace Mauro Icardi. In alternativa, c'è anche una pista che porta ad Alexandre Isak, 19enne attualmente in prestito al Willem II dal Borussia Dortmund.