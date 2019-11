Inter, il Crystal Palace fa sul serio per Gabigol. Pronti 23 milioni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Flamengo, questa è storia nota, ha tutta l'intenzione di riscattare Gabigol dall'Inter. Il prestito dell'attaccante brasiliano scade il prossimo 19 novembre ma la dirigenza carioca già da tempo ha imbastito la trattativa per il riscatto, basandola su una cifra di 22 milioni di euro con il 20% sulla futura rivendita in mano ai nerazzurri.

Sirene europee - Secondo FcInterNews però anche alcuni club europei starebbero intensificando i contatti. Il Valladolid di Ronaldo lo vorrebbe portare in Spagna, ma ad oggi la squadra più convinta pare essere il Crystal Palace che in vista di gennaio starebbe preparando una proposta da 23 milioni di euro per l'Inter e un contratto da 4 milioni annui fino al 2024 per il giocatore. Che nei prossimi giorni, magari dopo la finale di Libertadores contro il River Plate, dovrà prendere la propria decisione. Le alternative per il club inglese, aggiungiamo, portano a Giroud del Chelsea o Edouard del Celtic.