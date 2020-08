Inter, il desiderio di Marotta per San Lorenzo: "Che la stella più importante sia della squadra"

vedi letture

Prima del match contro il Bayer Leverkusen, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Per noi questo è un appuntamento importante che cercheremo di onorare nel migliore dei modi perchè è il giusto riconoscimento del lavoro di Conte e della squadra".

Pirlo alla Juventus?

Mi fa piacere perchè l'ho avuto da calciatore. La stima per l'uomo e per il calciatore è importante. E' una scelta sicuramente coraggiosa e gli faccio un grande in bocca al lupoli faccio un grosso in bocca al lupo".

Che gara sarà?

"Il Bayer è una squadra diversa rispetto al Getafe. Ha più palleggio e qualità. E' chiaro che queste cose le sappiamo, Conte e i suoi collaboratori li hanno studiati. Io sono ottimista perchè quanto fatto vedere nelle ultime partite è confortante".

Gestione anche fuori dal campo con i ragazzi che giocano poco ma fanno bene?

"Devo dire che le partite le giochi in 95-100 minuti e la panchina deve essere all'altezza di chi va in campo. La forza di una squadra che vince è la forza di una rosa equilibrata in cui ci sono co-titolari. Noi abbiamo abbiamo un gruppo di giocatori importanti e chi è in panchina non è perchè sono relegati ma per una lettura dell’allenatore in base agli avversari o alla forma. E' normale che in partita, con questi cambi che la competizione ci consente di fare, ci sarà spazio per tutti e le partite spesso hanno un trend invertito rispetto all’inizio".

Il suo desiderio per la notte di San Lorenzo?

"Che la stella più importante sia quella della squadra. E quella deve cadere in un viatico positivo per continuare in questo cammino e in questa crescita che abbiamo sottolineato più di una volta e che ci ha portato all'epilogo di questa manifestazione con merito e soddisfazione".

Come sta Sensi?

"Sta bene. Purtroppo è stato lontano dal campo per infortunio da parecchio. E' a disposizione ma giustamente sta a Conte dosarne l'impiego. Sono speranzoso che possa essere anch'egli utilizzato".