Inter, il duello Icardi-Lautaro tra Champions e futuro

Mauro Icardi e Lautaro Martinez, da qui sino al 26 maggio, ovvero al match di San Siro contro l’Empoli che chiuderà la stagione dell’Inter, vivranno in un costante e rinnovato ballottaggio che potrebbe avere effetti anche nella stagione che verrà. La scelta di Luciano Spalletti di sabato sera - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, con Maurito preferito a sorpresa a Lautaro per sfidare dall’inizio la difesa dalla Juve, ha cambiato di nuovo le carte in tavola. E' probabile che per acciuffare la Champions nelle partite contro Udinese, Chievo, Napoli ed Empoli Spalletti usi con il bilancino i due amici, provando a non rompere gli equilibri nati negli ultimi mesi durante il lungo braccio di ferro tra Icardi e la società. Che hanno portato l’Inter a convincersi che sia Lautaro l’attaccante del suo futuro.

Per quanto riguarda Icardi, infatti, i nerazzurri non vogliono svenderlo e non vogliono nemmeno svalutarlo tenendolo in panca, ma al momento ci sono solo interessamenti (di Atletico Madrid e Paris Saint Germain) e nessuna offerta reale. Da non sottovalutare è anche la variabile Wanda Nara, che prova a tenere il coltello dalla parte del manico in tutta la vicenda.

Tutto questo, ovviamente, si riflette anche sulle prospettive di Lautaro. Che è ancora giovane (21 anni) ma sa di valere e si aspetta un ruolo sempre più di primo piano con la maglia nerazzurra. Ma se Icardi, alla fine, dovesse davvero restare a Milano? Qui l’Inter si troverebbe davanti a un bell’enigma, perché Lautaro non accetterebbe un altro anno part-time.