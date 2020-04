Inter, il Made in Italy resta di moda sul mercato

Al di là delle suggestioni e delle iniziative di mercato ad ampio raggio che riguarderanno colpi a sensazione in vista dell’estate, in casa Inter continua ad andare di moda il mercato interno, quello rivolto al made in Italy. Ed allora attenzione ai tanti profili che i nerazzurri terranno in considerazione, con l’obiettivo di arrivare a concretizzare il loro interesse già nella prossima sessione di mercato o di guadagnare una posizione di privilegio per il futuro. I nomi più caldi sono quelli di casa Fiorentina, con Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli che restano sugli scudi. La situazione di entrambi è suscettibile di variazione, specie dopo l’emergenza Coronavirus che ha di fatto già modificato i connotati delle trattative che caratterizzeranno la prossima estate. La prevedibile scarsa liquidità nelle operazioni di mercato potrebbe ritardare la partenza di entrambi i gioielli viola da Firenze, ma qualora dovesse invece esserci uno spiraglio in casa Inter si cercherà di perseguirlo. Con il Sassuolo si procederà al riscatto di Sensi e si intavolerà qualche discorso legato al talento Scamacca, al quale anche altre società hanno già rivolto più di un pensiero. Ed infine attenzione anche al profilo di Armando Izzo, che potrebbe essere in uscita da Torino e piace sempre molto ad Antonio Conte quale possibile pedina da inserire nel proprio pacchetto arretrato. Un indirizzo tutto italiano che in casa Inter si cercherà di perseguire con forza anche nella prossima estate.