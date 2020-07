Inter, il Newcastle non vuole riscattare Lazaro: i nerazzurri proveranno comunque a piazzarlo

Brutte notizie per l'Inter sul fronte Valentino Lazaro. Secondo quanto riportato da Sky Sport il non ha infatti intenzione di riscattare l'esterno austriaco. Il club inglese, in procinto di cambiare proprietà, pare aver cambiato idea circa la permanenza dell'esterno austriaco per il quale avrebbe dovuto sborsare oltre 20 milioni di euro. L'Inter, in ogni caso, resta abbastanza tranquilla: su Lazaro ci sono varie pretendenti e non dovrebbe comunque essere un problema cederlo nella prossima finestra di mercato.