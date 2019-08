Inter, il Nizza chiede informazioni per Gabigol

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gabriel Barbosa, conosciuto anche come Gabigol, piace molto al Nizza. Il club francese, come riportato da Le10sport.com, ha chiesto informazioni ai nerazzurri, visto che il calciatore è in prestito al Flamengo. Al momento, secondo le indiscrezioni riportate dal portale francese, non ci sono state offerte ufficiali per il giocatore brasiliano.