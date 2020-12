Inter, il piano di Marotta per Gagliardini: rinnovo di contratto fino al 2025

L'Inter vuole blindare Roberto Gagliardini. Il gregario di ferro di Antonio Conte è fondamentale per i nerazzurri e per questo motivo, nonostante un contratto di scadenza nel 2023, Marotta è pronto a trattare per blindare il centrocampista. L'intenzione dei nerazzurri, nonostante non ci sia fretta, è quella di rinnovare il contratto del giocatore fino al 2025. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.