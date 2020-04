Inter, il PSG ha deciso di riscattare Icardi ma il giocatore non è ancora convinto

vedi letture

Il Paris Saint-Germain ha deciso di riscattare Mauro Icardi e ha tutta l'intenzione di versare i 70 milioni di euro previsti dall'accordo con l'Inter per tenersi l'argentino. Per i francesi sarà lui l'erede di Cavani, che al termine della stagione andrà via a parametro zero. Ma Icardi potrebbe opporsi? Secondo l'entourage del giocatore sì, secondo l'Inter no. La clausola per rifiutare il riscatto è il grande giallo di questa trattativa. In ogni caso a Parigi dovranno anche interrogarsi se convenga investire tutti questi soldi per un giocatore che non è felice di restare e dunque, prima di arrivare al riscatto, mettersi comunque d'accordo con Maurito e Wanda, attualmente in isolamento nella loro villa sul Lago di Como. A riportarlo è il Corriere dello Sport.