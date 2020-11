Inter, il rinnovo di Lautaro non preclude la partenza: anche il Real sul Toro

Come si legge sulle pagine di Tuttosport proseguono i contatti tra l'Inter e gli agenti di Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto dell'argentino. Il tema centrale è il discorso economico, con l’Inter che propone un percorso graduale che porti l’ingaggio attuale (poco più di 3 milioni, in base agli scatti previsti nel vecchio accordo) a 5, su cui aggiungere i bonus. Un capitolo a sé merita la clausola rescissoria da 111 milioni: la cifra, anche se dovesse rimanere, garantirebbe una plusvalenza monstre a Suning, pesando ormai il contratto dell’argentino appena 10 milioni a bilancio. La fumata bianca tra le parti, che potrebbe arrivare entro fine mese e comunque non più in là di gennaio non preclude una possibile partenza dell’argentino a fine stagione. Oltre al Barça, si è messo in fila pure il Real Madrid.