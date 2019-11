© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i tanti talenti in vetrina nel Mondiale Under-17 c'è anche Lorenzo Pirola, che ha conquistato gli ottavi di finale con la Nazionale azzurra. Il difensore centrale classe 2002, di proprietà dell'Inter, sarebbe finito nel mirino di Manchester United e Manchester City, che avrebbero inviato degli osservatori in Brasile. I nerazzurri, riporta fcinternews.it, non hanno alcuna intenzione di mollare il loro gioiellino.