Inter, il vicepresidente del 'Gladbach e il 7-1 mai convalidato: "Ma quella lattina era vuota"

“Una delle partite migliori della nostra storia”. Mai omologata, perché una lattina colpì in testa Boninsegna e così il Borussia Mönchengladbach, che in campo aveva strapazzato l’Inter 7-1, si vide annullato il risultato dall’UEFA: si rigiocò, e questa volta finì 0-0. Ma i tedeschi non dimenticano, a partire da Rainer Bonhof, all’epoca calciatore e oggi vicepresidente degli avversari dei nerazzurri. Che, su quella gara del 20 ottobre 1971 e su quella di stasera, torna ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Ci sono due versioni diverse, e la decisione dell’UEFA fu percepita come di cattivo gusto. Quel 7-1 non è nemmeno citato negli annali, ma quella partita c’è stata. La lattina era vuota: oggi è nel nostro museo ed è vuota oggi come lo era anni fa”.

Si aspettava il primo posto nel girone?

“È presto, può succedere di tutto. L’Inter è forte, non soltanto in attacco. Stasera mi aspetto una gara equilibrata, quel che è certo è che non saranno lanciate lattine”.