L'Inter, tramite i propri canali social, ha presentato la nuova maglia per la stagione 2019/2020. "Break lines. Make dreams" il motto scelto per le prime immagini ufficiali della nuova casacca nerazzurra griffata Nike che avrà un segmento all'altezza del petto con le righe oblique. Di seguito il rendering dell'Home Kit 19/20 che sarà utilizzata per la prima volta nell'ultima di campionato contro l'Empoli.

🚨 | NUOVA MAGLIA! ⚫🔵BREAK LINES. MAKE DREAMS

👕 Siamo fieri di presentarvi l'Home Kit 19/20 @nikefootball pic.twitter.com/MQPqbfMahP — Inter (@Inter) May 22, 2019