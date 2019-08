© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa che venga definita l’operazione Sanchez e che prenda forma anche l’assalto a Biraghi, in casa Inter si cerca disperatamente di monetizzare attraverso la sistemazione degli esuberi. Dopo un avvio di pre season positivo il futuro di Dalbert sembra sempre in bilico, con il Nizza che segue la possibilità di riportarlo in Costa Azzurra ora che le formalità legate al passaggio di proprietà sono state concluse, anche se quella legata al brasiliano non è l’unica pista presa in considerazione dai Nizzardi. Il vero rebus, oltre alla situazione di Icardi per la quale il Napoli potrebbe rappresentare la potenziale panacea, è allora legato a Joao Mario. Gli incontri con intermediari provenienti da mezza Europa proseguono ed hanno come oggetto anche la sistemazione del portoghese: un ritorno in patria sembra difficilmente percorribile se non in ultima ipotesi a causa della volontà di monetizzare, ed allora le piste turche e spagnole restano vive pur senza nessuna accelerazione. In casa Inter si attendono una svolta positiva al più presto.