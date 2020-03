Inter, in estate assalto ai gioielli della Fiorentina: nel mirino Chiesa e Castrovilli

vedi letture

Sulle pagine di Tuttosport si parla anche dei movimenti dell'Inter in vista della prossima stagione e uno degli obiettivi sensibili resta Gaetano Castrovilli, rivelazione del campionato attuale. I nerazzurri hanno già Sensi ed Eriksen in rosa, ma - secondo TS - l'ex Bari piace tanto a Conte e a tutta la dirigenza, che da mesi ha aperto un canale proficui coi viola come dimostra l'affare Biraghi-Dalbert. In tal senso, resta più che mai viva anche la pista che conduce a Federico Chiesa, sul quale c'è pure la Juventus. La valutazione di Commisso è di 70 milioni.