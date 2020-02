vedi letture

Inter, in estate nuovo assalto per Marcos Alonso e Emerson Palmieri

Volti nuovi sulle fasce in casa Inter per la prossima stagione. Come si legge su Tuttosport infatti solo Candreva, Young e D’Ambrosio sono certi di restare, visto che Moses e Biraghi sono in prestito con diritto di riscatto. Per la fascia sinistra il club nerazzurro è pronto a tornare alla carica per Marcos Alonso o Emerson Palmieri, senza dimenticare Kostic dell'Eintracht Francoforte.