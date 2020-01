© foto di Insidefoto/Image Sport

Mauro Icardi e il Paris Saint-Germain, futuro insieme: in Francia non hanno dubbi. Nonostante le indiscrezioni su un possibile ritorno in Italia, attualmente in prestito dall'Inter, la stampa transalpina è invece certa che il PSG riscatterà l'argentino. Secondo L'Equipe, il ds Leonardo ha già deciso di investire i 70 milioni necessari per trattenere Maurito al Parco dei Principi. Le Parisien va oltre, svelando anche i dettagli del futuro contratto: non sono note le cifre, ma dovrebbe avere scadenza 2024.