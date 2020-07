Inter in scioltezza, Young e Sanchez protagonisti: Brescia sotto 3-0 dopo 45 minuti

Inter in scioltezza, nonostante le assenze di Lukaku ed Eriksen. Dopo 45 minuti, la squadra di Antonio Conte è avanti 3-0 contro il Brescia in una gara valida per la 29esima giornata di Serie A. La squadra nerazzurra ha messo in cassaforte la partita già nei primi 20 minuti, con Alexis Sanchez - alla sua quarta gara da titolare in questo campionato - che si conferma arma letale quando parte dall'inizio. Con un assist e un gol a testa, l'attaccante cileno e Ashley Young sono stati gli assoluti protagonisti di questa prima frazione.

Dopo 4 minuti il Niño Maravilla è andato via a Semprini sulla corsia destra e ha messo al centro un pallone perfetto per Ashley Young che il laterale inglese ha spedito alle spalle di Joronen. Poi lo stesso Sanchez, al 20esimo, ha trasformato il rigore procurato da Victor Moses con una conclusione rasoterra e precisa.

E dire che al Meazza la prima grande occasione, dopo una manciata di secondi, è capitata sui piedi di Alfredo Donnarumma, che tutto solo davanti ad Handanovic non ha centrato lo specchio della porta. Dopo in campo solo la squadra di Conte, che ha preso campo e fiducia e dopo il 2-0 è andata più volte vicina al terzo gol realizzato a tempo scaduto da D'Ambrosio. Decisamente rivedibile la fase difensiva delle rondinelle, tutti in difficoltà i ragazzi di Lopez che hanno faticato a tenere il passo degli avversari e sono meritatamente in svantaggio.

