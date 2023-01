Inter, Inzaghi: "Fa piacere vincere una coppa in questo modo. Orgoglioso di tutti noi"

vedi letture

Intervistato da Mediaset dopo la finale di Supercoppa vinta, Simone Inzaghi commenta l'aver raggiunto Capello e Lippi nell'albo d'oro della competizione: "Fa piacere aver vinto una coppa così in questo modo, contro un avversario di valore. È giusto che stasera festeggiamo, da domani penseremo alle prossime partite, però è una grande soddisfazione e mi fa tanto piacere. È giusto ringraziare la società, i giocatori, le loro famiglie, i ragazzi che erano qui l'anno scorso che ci hanno portato a questa finale. Serate così siamo abituati ad averne, l'anno scorso ne abbiamo avute. Stasera c'era qualcosa in più, negli ultimi 70 anni era capitata due volte una finale milanese e l'Inter le aveva perse entrambe. Io sono super orgoglioso di me, del mio staff, dei ragazzi e di tutto quello che abbiamo fatto".