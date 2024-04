Inter, Inzaghi: "Non pensiamo alle tabelle. 26 vittorie su 31? Possibile solo con il cuore"

Vittoria di cuore e carattere per l'Inter, che strappa 3 punti all'Udinese in rimonta, in pieno recupero. La rete di Frattesi mette definitivamente a posto le cose al 94', così Simone Inzaghi può sorridere e vede avvicinarsi sempre di più lo scudetto. Il tecnico è intervenuto al termine del match ai microfoni di Inter TV per parlare della partita: "Senz'altro il cuore e la spinta dei tifosi hanno contato, sono gli ingredienti principali di questa vittoria. I supporters sono stati magnifici dall'inizio alla fine".

L'Udinese ha cambiato strategia, se lo aspettava?

"L'Udinese è una squadra organizzata e fisica. Sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà e ci sono state, ma i ragazzi sono stati bravissimi".

E' più contento della pazienza o della gioia dopo il gol, con un gruppo molto unito?

"I ragazzi come dicevo hanno messo un grandissimo cuore, tutti insieme si vincono 26 partite su 31, con il cuore".

Un suo commento sulla stagione straordinaria di questo gruppo?

"Bisogna fare solo complimenti, devono continuare così. Ora non ci sono tabelle o record, ma dobbiamo pensare solo al Cagliari ed alle altre partite".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (63' Lovric, 83' Ebosele), Zarraga (70' Payero), Walace, Samardzic (63' Ferreira), Kamara (70' Zemura); Pereyra; Thauvin.

Allenatore: Cioffi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries (69' Darmian), Barella, Calhanoglu (74' Sanchez), Mkhitaryan (69' Frattesi), Dimarco (81' Buchanan); Thuram (81' Arnautovic), Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 40' Samardzic (U), 55' Calhanoglu (I), 90'+5 Frattesi (I)

Ammoniti: Pereyra (U), Pavard (I), Lautaro (I)

Espulsi: