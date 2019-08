Inter, Joao Mario ai saluti: c'è il Monaco, ma occhio a Liga e Bundes

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Settimana decisiva per il futuro di Joao Mario. Come riporta FcInterNews.it, i nerazzurri sono pronti a cedere il centrocampista portoghese anche in prestito con diritto di riscatto. L'ex Sporting piace da tempo al Monaco, che in questi giorni ha però altre priorità in entrata, mentre l'Inter ha fretta di chiudere un'altra cessione. Occhio quindi anche gli interessamenti provenienti da Liga (Villarreal) e Bundesliga (Bayer Leverkusen e RB Lipsia).