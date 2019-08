Fonte: Fcinternews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche oggi, nell'amichevole disputata contro il Gozzano, non si è visto Joao Mario, che del resto non faceva parte delle distinte ufficiali della gara. L'assenza del portoghese conferma che il giocatore è fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, e quindi in uscita. Per lui ci sono trattative in corso, in particolare si è parlato di Siviglia e Sporting, e l'obiettivo del club è chiudere il prima possibile.