Inter, Juve, Milan e le altre: ecco le liste squadre di Serie A senza esuberi

Allargare le liste della Serie A. È questa una delle soluzioni a cui Figc e Lega calcio stanno pensando per affrontare le defezioni dovute contagio da coronavirus. Che impatto avrebbe sul massimo campionato? Per ogni squadra, abbiamo analizzato la rosa da 25 depositata in Lega per vedere chi potrebbe andare ad ampliarla. Ricordiamo che dalla lista sono esclusi tutti gli Under 22, che possono essere schierati in qualsiasi momento.

Sono ben nove le squadre del nostro massimo campionato che, a conti fatti, non beneficerebbero in alcun modo di un eventuale ampliamento. Se non, ma qui si entra nel campo delle ipotesi, andando a pescare nel mercato degli svincolati per rimpolpare i ranghi a disposizione dei propri tecnici. Ecco le rispettive liste da 25.

BOLOGNA

Lista over 22: Da Costa, Skorupksi, Denswil, Paz, Mbaye, Medel, Danilo, Calabresi, Dijks, Schouten, Santander, Sansone, Palacio.

Lista over 22 formati in Italia: De Silvestri, Poli, Soriano, Orsolini.

FIORENTINA

Lista over 22: Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Lirola, Caceres, Barreca, Borja Valero, Duncan, Saponara, Amrabat, Pulgar, Eysseric, Ribery, Kouame, Callejon.

Lista over 22 formati in Italia: Terracciano, Biraghi, Bonaventura, Castrovilli.

Lista over 22 formati nel club: Dragowski, Venuti.

INTER

Lista over 22: Handanovic, Padelli, De Vrij, Kolarov, Darmian, Skriniar, Vecino, Sensi, Young, Vidal, Eriksen, Nainggolan, Brozovic, Sanchez, Lukaku, Lautaro, Perisic.

Lista over 22 formati in Italia: Ranocchia, D’Ambrosio, Gagliardini, Barella.

Lista over 22 formati nel club: Radu.

JUVENTUS

Lista over 22: Szczesny, Alex Sandro, Danilo, Arthur, Khedira, Ramsey, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Ronaldo, Morata, Dybala, Cuadrado.

Lista over 22 formati in Italia: Buffon, Chiellini, Bonucci, Chiesa.

Lista over 22 formati nel club: Pinsoglio.

MILAN

Lista over 22: Tatarusanu, Theo Hernandez, Musacchio, Kjaer, Duarte, Bennacer, Calhanoglu, Krunic, Castillejo, Ibrahimovic, Rebic.

Lista over 22 formati in Italia: Romagnoli, Conti, Kessie.

Lista over 22 formati nel club: A. Donnarumma, Calabria.

ROMA

Lista over 22: Pau Lopez, Karsdorp, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Peres, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral.

Lista over 22 formati in Italia: Mirante, Santos, Spinazzola, Cristante.

Lista over 22 formati nel club: Pellegrini

SAMPDORIA

Lista over 22: Audero, Letica, Augello, Colley, Tonelli, Yoshida, Bereszynski, Silva, Ekdal, Verre, Ramirez, Jankto, Thorsby, Candreva, Keita, La Gumina.

Lista over 22 formati in Italia: Ravaglia, Ferrari, Gabbiadini, Quagliarella.

Lista over 22 formati nel club: Regini.

SASSUOLO

Lista over 22: Pegolo, Marlon, Peluso, Romagna, Chiriches, Toljan, Kyriakopoulos, Ayhan, Lopez, Djuricic, Obiang, Bourabia, Boga, Ricci, Haraslin, Defrel.

Lista over 22 formati in Italia: Consigli, Ferrari, Magnanelli, Caputo

Lista over 22 formati nel club: Berardi.

TORINO

Lista over 22: Ujkani, Rosati, Milinkovic-Savic, Sirigu, Bremer, Lyanco, Rodriguez, Ansaldi, Vojvoda, Murru, Nkoulou, Lukic, Gojak, Meite, Linetty, Rincon, Bonazzoli.

Lista over 22 formati in Italia: Izzo, Baselli, Belotti, Zaza.

Lista over 22 formati nel club: Segre, Edera, Verdi.