Inter-Juve, nuovo duello: Rakitic potrebbe essere occasione last-minute

Ivan Rakitic non è più un titolare inamovibile nei piani di Ernesto Valverde. Per questo motivo, il centrocampista croato del Barcellona può diventare un'occasione last-minute per tanti club: in Italia ci stanno pensando Juventus e Inter, soprattutto qualora l'operazione dovesse concretizzarsi in prestito con obbligo di riscatto. I bianconeri, come riporta Tuttosport, sarebbero anche disposti a giocarsi la carta Emre Can per convincere i catalani. Sul giocatore c'è anche il Paris Saint-Germain.