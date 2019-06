Inter-Juve, scambio Icardi-Dybala possibile. Per il bilancio doppia vittoria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi e Paulo Dybala, uno scambio che per la Gazzetta dello Sport, è davvero possibile. Una doppia cessione a cifre alte, magari intorno agli 80 milioni per entrambi, permetterebbe di sistemare i bilanci senza ipervalutare i cartellini, spiega la rosea. La cessione liberebbe Antonio Conte di un problema evidente di gestione: Icardi non fa parte del progetto tecnico della prossima stagione, perché lo strappo dello scorso inverno è troppo grande per poter essere ricucito.