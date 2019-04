Inter-Juventus, scambio Icardi-Dybala possibile ma Paulo non ci sta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di questa mattina, il potenziale scambio tra Icardi e Dybala, tra Inter e Juventus, non si tratta di una semplice suggestione ma di una possibilità concreta che potrebbe addirittura rivelarsi un affare per entrambi i club coinvolti. Ovviamente sono tanti i pezzi del puzzle che dovrà essere composto affinché un affare così difficile vada in porto, a partire dalla volontà dei due calciatori. In questo momento infatti il bianconero non ha intenzione di lasciare la Juve e soprattutto, in caso di cessione "forzata" vuole poter decidere il proprio futuro senza imposizioni da parte del club di Agnelli.