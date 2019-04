Inter, Keita: "Pronti per una grande partita, vogliamo vincere"

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista della sfida in programma questa sera a San Siro contro la Roma, l'esterno d'attacco nerazzurro Keita Baldé ha parlato ai microfoni di InterTV. Queste le sue parole: "La Roma è una grande squadra, lo sappiamo. Vogliamo la vittoria a tutti i costi e siamo pronti a fare una grande partita. Le statistiche dicono che segniamo più in trasferta che in casa? periamo di poter ribaltare questa situazione: l'obiettivo è quello di fare tanti gol e vincere la partita. Vogliamo portare a casa dei punti che sarebbero importantissimi, visti i risultati sugli altri campi".