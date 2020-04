Inter, l'affare Aubameyang si semplifica: l'Arsenal ha trovato il sostituto

vedi letture

La trattativa per il rinnovo di di Pierre-Emerick Aubameyang con l'Arsenal si è interrotta e l'attaccante è pronto a lasciare i Gunners in estate. Sul giocatore c'è anche l'Inter, che vede nell'ex Saint Etienne uno dei profili ideali per sostituire Lautaro Martinez, corteggiato dal Barcellona. Come si legge sulle pagine del Daily Express, l'Arsenal avrebbe individuato l'erede di Aubameyang: si tratta di Odsonne Edouard, attaccante classe '98 del Celtic Glasgow.