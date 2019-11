© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grande interesse attorno a Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero del Borussia Mönchengladbach è infatti seguito da diversi club: in Italia c'è l'Inter, all'esperto soprattutto Arsenal e Manchester United. Ai microfoni di SportBild, però, il suo agente ha chiuso le porte a un trasferimento lontano dalla Bundesliga: "Non lascerà il 'Gladbach in inverno, escludo al 100% un suo trasferimento. E dico anche che queste voci di mercato sono irrispettose tanto per lui quanto per il club, i compagni e l'allenatore".