Inter, l'Hellas vuole 30 milioni per Kumbulla: l'idea è una formula "alla Barella"

Inter al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Fra i nomi papabili per il reparto arretrato ci sarebbe Marash Kumbulla. Il nome del difensore del Verona, reduce da un ottimo campionato, è da tempo sul taccuino di Beppe Marotta. Il presidente dell’Hellas Setti ha fissato il prezzo di 30 milioni mentre l’intenzione nei nerazzurri, riporta Tuttosport, sarebbe quella di un prestito oneroso, un obbligo di riscatto più una serie di bonus facilmente raggiungibili proprio come fatto con Barella l'anno scorso.