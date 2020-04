Inter, l'obiettivo Giroud potrebbe rinnovare col Chelsea: avviate le discussioni

Secondo quanto riportato da football.london il Chelsea potrebbe trovare l'accordo con Olivier Giroud per il rinnovo. L'attaccante francese è in scadenza il 30 giugno ed è stato a lungo cercato dall'Inter e nella finestra di gennaio anche dalla Lazio. 33 anni, il giocatore attraverso il suo entourage avrebbe intrapreso, ovviamente prima del lockdown, le prime discussioni per valutare un'estensione dell'accordo. Allo stato attuale delle cose è tutto bloccato, tuttavia l'idea del club è quella di un altro anno di contratto, in linea con la politica societaria sugli Over 30.