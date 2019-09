Inter, la notte di Conte ed i dubbi in vista del derby

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un mezzo passo falso che frena l’entusiasmo con il quale l’Inter si era approcciata alla nuova stagione, ed apre alle valutazioni di Antonio Conte in vista del derby di sabato sera. Il tecnico dell’Inter ha trascorso la notte post pareggio contro lo Slavia Praga alla Pinetina, con l’obiettivo di comprendere le dinamiche tattiche che hanno incagliato l’undici scelto per esordire nella massima competizione europea, e soprattutto per evitare ulteriori problemi già a partire dalla stracittadina. La marcia vincente in campionato, infatti, nonostante il bottino pieno, è stata contrassegnata da una sostanziale zoppìa dal punto di vista del gioco che stava per mettere a repentaglio i risultati contro Cagliari ed Udinese. Episodi superati dalle circostanze che nel derby occorrerà evitare di affrontare attraverso una pianificazione certosina. E’ soprattutto la linea mediana ad essere oggetto di valutazione: la scelta di puntare sulla fisicità di Gagliardini ha privato per larga parte della sfida con i cechi della qualità di Barela risultata decisiva all’atto pratico per evitare la sconfitta: è probabile che contro gli uomini di Giampaolo l’ex giocatore del Cagliari abbia una nuova opportunità dal primo minuto. Da valutare ci sarà poi anche la condizione di Brozovic, l’uomo che più degli altri con il suo rendimento ha la potenzialità di cambiare la fluidità della manovra assieme a Sensi ed assente ingiustificato nella gara di martedì sera. Per la linea avanzata, posta l’inamovibilità di Lukaku, il favorito resta Lautaro Martinez, in attesa di comprendere le condizioni fisiche di Alexis Sanchez: colpo di mercato che ha acceso la fantasia e l’entusiasmo, ma evidentemente non ancora pronto per entrare negli schemi di una creatura che sta nascendo.