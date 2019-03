Inter, la prossima settimana summit Zhang-Icardi per la pace

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato dai colleghi di Gazzetta.it, per risolvere la grana legata a Mauro Icardi sta per scendere in campo in persona il presidente dell’Inter Steven Zhang. Il numero uno nerazzurro la prossima settimana incontrerà l’argentino per provare ad arrivare alla chiusura del caso. Si lavora per riportare il giocatore in squadra dopo la sosta.