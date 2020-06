Inter, la quiete precede la tempesta. Ultimo giorno di relax prima del restart

Succede sempre così. Succede che dopo la quiete, la quarta e ultima per l'Inter di Antonio Conte, si scatena la tempesta. E per tempesta s'intende il campo ogni tre giorni, si vuole far riferimento alle tre competizioni da completare in due mesi a mezzo: prima la coppa nazionale, poi il finale di campionato, poi l'ultima corsa verso i trofei internazionali. Oggi i nerazzurri riposeranno dopo un altro sabato ad alta intensità, laddove ormai siamo dentro una vera e propria preparazione pre-stagione giunta alle ultime battute. Anzi, di più. Qua bisognerà entrare nell'idea che, da qui fino a settembre, la tregua cesserà d'esistere. E una volta chiuso il giro, dopo una piccola pausa, la giostra ripartirà un'altra volta. Seguiranno l'europeo e il Mondiale, serviranno tre anno o già di lì prima di poter riposare corpo e mente con estrema serenità. Oggi è l'ultimo giorno prima che ci si addentri in un mondo sconosciuto dove solo il pallone sarà l'unico oggetto familiare. Protagonista sempre di più degli ultimi appuntamenti prima che l'arbitro fischi al San Paolo. La quiete, prima della tempesta. Nessuno potrà spegnersi più, tutti ad Appiano Gentile hanno voglia di tornare a brillare.