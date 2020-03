Inter, la rivincita di Steven Zhang. Le sue parole una scossa per il calcio italiano

Premessa: condanniamo ogni forma di offesa e/o attacco volto a snaturare l’integrità altrui. Sia come uomo, sia in quanto professionista. Detto questo, il post del presidente dell’Inter, Steven Zhang, nei confronti del numero uno della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, oggi assume connotati assai più chiari e condivisibili dal punto della durezza dei contenuti volti a richiamare l’allarme. Un allarme necessario che, nel mondo del calcio, si faceva ancora fatica a recepire in modo assoluto. Al di là dell’appellativo pagliaccio che il numero uno interista ha voluto usare per descrivere l’operato, fino a quel momento, del rappresentante della Serie A, il messaggio ci sembra di poter dire sia stato assorbito in tempi più che stretti. Anche perché, nonostante la reazione intimidatoria che filtrava dalla Lega in merito a una possibile causa/deferimento, Zhang ha poi confermato le sue parole pubblicate qualche giorno prima, rincarando per giunta la dose: “Penso siano state leggere e non abbastanza forti quando si parla della salute pubblica”. Quattro giorni dopo, non a caso, il campionato si ferma. L’erede di Jindong, patron del club di Viale della Liberazione, nonostante la giovane età, ha mostrato carattere e conoscenze congenite di inevitabile importanza perché nel football italiano si prendesse la decisione di accelerare considerevolmente il processo di contenimento virus. Conoscenze generate dall’epidemia che prima del Belpaese aveva drasticamente colpito la sua Cina. Una grande rivincita per Steven, ma pure una scossa per il nostro mondo del calcio dove, troppo spesso, si tende a guardare il dito che indica la luna e non, come sarebbe più intelligente fare, la luna stessa.