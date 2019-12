© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci sono anche risvolti di mercato attorno a Inter-Barcellona di questa sera. La sfida decisiva per il futuro in Champions League dei nerazzurri potrebbe portare con se anche importanti novità in vista della sessione invernale di trattative. Non è un mistero, infatti, che sia Arturo Vidal che Ivan Rakitic siano nel mirino del club nerazzurro, con il cileno, visti anche i trascorsi con Antonio Conto, che riveste il ruolo di favorito e il croato quello dell'outsider in cerca di rilancio dopo un avvio di stagione ai margini della prima squadra.

Per l'ex Juve, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'idea della dirigenza dell'Inter è quella di puntare al prestito con riscatto al termine della stagione, mentre il Barcellona punta a monetizzare per rientrare dei debiti esistenti. Vidal, da parte sua, sarebbe felice di tornare a lavorare con il tecnico con il quale ha vinto tutto in Italia.