© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Darmian subito in arrivo all'Inter, lo spiega Tuttosport. I nerazzurri potrebbero anticipare l'arrivo programmato per l'estate dell'esterno del Parma, ex Manchester United. Kwadwo Asamoah non dà garazie fisiche, Cristiano Biraghi galleggia tra l'essere alternativa e titolare convincente a tratti. Per questo l'Inter potrebbe prenderlo in prestito dal parma con indennizzo, per Darmian pronti tre anni a 1,8 a stagione.