Inter, Lautaro: "Bel secondo tempo. Servirà carattere col Real Madrid, dobbiamo vincere"

Il secondo tempo del 4-2 al Torino di oggi può essere un esempio per la prossima di Champions contro il Real Madrid. Lo dice Lautaro Martinez, ai microfoni di Inter TV: "Siamo contenti per il secondo tempo, il primo non è stato bello per noi. Non abbiamo giocato bene, abbiamo preso tantissime ripartenze. Abbiamo giocato come l'avevamo preparata quindi dobbiamo capire che cosa abbiamo fatto male, per migliorare e fare quanto fatto nel secondo tempo, con pazienza con la palla, con voglia e determinazione che hanno portato ai quattro gol, che non è facile".

I tre punti erano importanti.

"Quello è l'importante infatti. La cosa buona di oggi è che abbiamo dimostrato carattere ed è importante. Dobbiamo mantenerlo perché in settimana abbiamo una partita molto importante. Dobbiamo vincere perché siamo in casa, perché dobbiamo farlo. Abbiamo bisogno di punti e dobbiamo dimostrare quanto dimostrato oggi nel secondo tempo".