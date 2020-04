Inter, Lautaro corteggiato? La certezza è Lukaku

Le discussioni sul futuro di Lautaro Martinez proseguono a cadenza quotidiana, con la stampa catalana abile nel rimpolpare una notizia che lo stesso Bartomeu ha svuotato di contenuti al pari delle ultime dichiarazioni dell’agente del Toro che ha sostanzialmente aperto al rinnovo con l’Inter. Nell’ambito di uno scenario che non sarà chiarito almeno sino a quando non si arriverà ad una fumata, bianca o nera che sia, rispetto all’argomento rinnovo, in casa nerazzurra c’è una certezza incrollabile e che riguarda l’altra metà della coppia d’oro che ha trascinato la squadra di Conte nella prima fase della stagione. Al netto del rendimento offerto, e delle statistiche impressionanti che lo descrivono, Romelu Lukaku sembra essere il vero fulcro del progetto a lunga scadenza dei meneghini. Al di là delle innegabili qualità di realizzatore, infatti, il belga si è messo in luce in ogni circostanza possibile come collante indispensabile per lo spogliatoio nerazzurro. Un leader in grado di escludere personalismi all’interno del gruppo ed un punto di riferimento per Conte sotto ogni punto di vista. E chissà che proprio la possibilità di proseguire la strada intrapresa nel campionato in corso non possa rappresentare anche per Lautaro Martinez uno stimolo ulteriore nel non prendere in considerazione le altre proposte di cui tanto si parla. Un investimento importante in estate che nessuno osa più mettere in dubbio, e che rappresenterà il futuro prossimo ed anteriore del reparto avanzato nerazzurro. Lukaku e l’Inter, un binomio destinato a durare a lungo.