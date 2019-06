Inter, Lautaro Martinez: "Che orgoglio l'investitura da parte di Milito"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ESPN: "All'inizio giocavo in difesa, poi pian piano il tecnico del Liniers, quando avevo 15 anni, mi avanzò fino a farmi diventare attaccante. Mio papà era un calciatore professionista, per cui lo 'sfruttavo' per farmi dare qualche consiglio. A 16 anni mi sono trasferito al Racing de Avellaneda: all'inizio non fu semplice, ma poi è stato tutto bello. Tutto cambiò dopo un torneo a Mar de la Plata. Posso dire che la mia carriera è partita da lì. In realtà non sono tifoso del Racing, ma sono rimasto molto attaccato a quel club. Per me è importantissimo".

Grande influenza nel suo percorso l'ha avuta Diego Milito, leggenda interista. "Nel momento del suo ritiro arrivò l'investitura: 'Vai, adesso tocca a te', mi disse-. La Coppa America? Fondamentale per me far parte del gruppo, sto benissimo. Avrò la chance di consacrarmi anche in nazionale e dimostrare il mio valore".