Inter, Lautaro: "Per classifica 3 punti importanti. A Praga con intelligenza"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Lautaro Martinez, autore di uno dei tre gol che ha condotto l'Inter al successo sul campo del Torino, a fine partita ha parlato al microfono di Inter Tv: "Il campo era brutto, abbiamo giocato sempre sulla seconda palla. Una punta veniva incontro e l'altra attaccava la profondità: in questo modo abbiamo fatto gol all'inizio. Abbiamo giocato una partita intelligente, insomma; contro una squadra dura. Noi lavoriamo per portare a casa i tre punti, sempre".

Qual è il sapore di questa vittoria?

"Sapevamo che non sarebbe stato facile giocare qui, su un campo pesante. Ma abbiamo fatto una buona partita ed un buon lavoro: siamo contentissimi, perché questa sera abbiamo ottenuto tre punti importanti in ottica classifica".

Entri in campo e segni: si può dire che l'Inter parta sull'1-0?

"No, no (ride, ndr). Diciamo che io lavoro sempre per dare il meglio: sbloccare la partita ti aiuta in termini di tranquillità. Dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno, per la causa dell'Inter".



Memori delle esperienze a Barcellona e Dortmund, quali errori eviterete a Praga?

"Dobbiamo essere intelligenti, preparare bene la partita a livello fisico e giocare al meglio per recuperare punti. Sappiamo di essere in difficoltà: dobbiamo portare i tre punti a casa", le sue parole riportate da FcInterNews.it.